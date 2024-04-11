Лидер Гагаузии задержана в аэропорту, ее обвиняют в причастности к финансированию оппозиционной партии

Нестабильность в Молдове грозит стране обрушением в политический кризис и даже распадом, признаком этого является конфликт между Гагаузской автономией и официальным Кишиневом.

Президент Санду объявила настоящую войну лидеру гагаузов. Евгения Гуцул накануне прилетела из Москвы, где сумела договориться о поставках дешевого газа и о функционировании системы денежных переводов, которая позволит молдаванам переводить заработанное на родину.

Гуцул была задержана в аэропорту, а потом под конвоем увезена для допроса в Кишинев. Лидера Гагаузии обвиняют в том, что она причастна к финансированию оппозиционной партии, за это ей грозят десятью годами тюрьмы.