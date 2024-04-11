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Лидер Гагаузии задержана в аэропорту, ее обвиняют в причастности к финансированию оппозиционной партии
Нестабильность в Молдове грозит стране обрушением в политический кризис и даже распадом, признаком этого является конфликт между Гагаузской автономией и официальным Кишиневом.
Президент Санду объявила настоящую войну лидеру гагаузов. Евгения Гуцул накануне прилетела из Москвы, где сумела договориться о поставках дешевого газа и о функционировании системы денежных переводов, которая позволит молдаванам переводить заработанное на родину.
Гуцул была задержана в аэропорту, а потом под конвоем увезена для допроса в Кишинев. Лидера Гагаузии обвиняют в том, что она причастна к финансированию оппозиционной партии, за это ей грозят десятью годами тюрьмы.
Налицо новый виток конфликта мятежного региона с центром: несколько дней назад та же Гуцул заявила - в случае объединения Молдовы с Румынией Гагаузия отделится от Кишинева и провозгласит себя независимой.
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