Лидер Ирана отдал приказ избегать прямого конфликта с США, сообщают СМИ

Лидер Ирана отдал приказ избегать прямого конфликта с США. Об этом сообщает The New York Times. Вместе с тем в публикации отмечается, что иранская сторона готова ответить, если американские вооруженные силы нанесут "удар возмездия" за атаку на военную базу США. Как сообщили журналистам газеты несколько источников, вооруженные силы Ирана приведены в состояние повышенной боевой готовности: вдоль границы с Ираком размещены баллистические ракеты, активированы системы ПВО.