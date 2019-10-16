Лидер КНДР поднялся на Священную гору на белом коне

Лидер КНДР на белом коне поднялся на Священную гору. Ее высота составляет 2 тысячи 750 метров. Это самая высокая точка Корейского полуострова. Сообщается, что в ходе поездки Ким Чен Ын выступил с критикой санкций США в отношении его страны. Ранее северокорейский лидер поднимался на Пэктусан в ключевые моменты своей работы, в том числе во время переговоров о разоружении с Вашингтоном и мире с Южной Кореей.