Власти Эквадора продолжают восстановление порядка в стране - с начала конфликта военные и полицейские задержали более 300 членов преступных группировок и уничтожили еще пятерых.

Кроме того, лидер крупнейшей банды Эквадора заявил о готовности сдаться властям, сообщает издание "Ла Хора". Ранее президент страны призвал сделать это без предварительных условий.