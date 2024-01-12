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Лидер крупнейшей банды Эквадора заявил о готовности сдаться властям

Власти Эквадора продолжают восстановление порядка в стране - с начала конфликта военные и полицейские задержали более 300 членов преступных группировок и уничтожили еще пятерых.

Кроме того, лидер крупнейшей банды Эквадора заявил о готовности сдаться властям, сообщает издание "Ла Хора". Ранее президент страны призвал сделать это без предварительных условий.

Политик также представил планы строительства новых тюрем, которые будут оснащены высокотехнологическими системами безопасности. До сих пор в тюрьмах заключенные удерживают в заложниках почти 180 человек - сотрудников охраны и административных служащих.

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