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Лидер Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Конституцию, принятую по итогам апрельского референдума
На евразийском пространстве политики убеждаются в важности роли института президентства. Лидер Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Конституцию, принятую по итогам апрельского референдума. В соответствии с измененным Основным законом, в стране сокращается на четверть количество депутатов национального парламента. Кроме того, ряд полномочий правительства переходит руководителю администрации главы государства. Эти и ряд других новаций превращают Кыргызстан в полноценную президентскую республику. Такую реформу Жапаров рекомендовал гражданам как средство от коррупции и регулярных цветных революций, которые происходили в стране уже по меньшей мере трижды.
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