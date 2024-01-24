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Лидер металлургической промышленности Германии признал себя банкротом

Бумеранг санкционной политики и огромные траты на Украину бьют по европейской экономике и уничтожают индустрию. Очередное крупное немецкое предприятие вынуждено остановить производство. Лидер металлургической промышленности Германии не успел отметить свое 100-летие и уже признал себя банкротом.

Даже мировые лидеры автопрома больше не в силах работать в ФРГ. Компания Mercedes продает все 80 немецких автосалонов, включая штаб-квартиру в Штутгарте, и переезжает в Китай.

В прошлом году количество корпоративных банкротств в Германии выросло почти на 25 процентов - подано около 15 тысяч заявлений о прекращении деятельности.

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