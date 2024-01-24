Лидер металлургической промышленности Германии признал себя банкротом

Бумеранг санкционной политики и огромные траты на Украину бьют по европейской экономике и уничтожают индустрию. Очередное крупное немецкое предприятие вынуждено остановить производство. Лидер металлургической промышленности Германии не успел отметить свое 100-летие и уже признал себя банкротом.

Даже мировые лидеры автопрома больше не в силах работать в ФРГ. Компания Mercedes продает все 80 немецких автосалонов, включая штаб-квартиру в Штутгарте, и переезжает в Китай.