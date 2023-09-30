Лидер польской оппозиции анонсировал миллионный антиправительственный марш в Варшаве

Менее двух недель остается до всеобщих выборов в Польше. Борьба обещает быть захватывающей и напряженной. Лидер польской оппозиции Дональд Туск анонсировал проведение в Варшаве миллионного антиправительственного марша. Завтра он обещает вывести на улицы до полутора миллионов граждан, недовольных курсом нынешних властей. В начале июня в польской столице уже прошел такой антиправительственный марш, в нем приняли участие до полумиллиона поляков.

Неслучайно заметно выросла популярность оппозиционной платформы "Конфедерация". Она выступает против военной помощи Украине и против многих нынешних либерально-толерантных ценностей. Это напрямую доказывает: чем сильнее закручивает гайки правящая "Право и справедливость" в стремлении заполучить больше голосов, тем заметнее возмущение поляков политикой нынешней власти. Рейтинги "Конфедерации" выросли вдвое. Ей не пророчат победы на выборах, но именно эта политическая сила понадобится победителю, будь то "ПиС" или "Гражданская Платформа" Туска, для формирования большинства в парламенте.