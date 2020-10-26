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Лидер Турции раскритиковал действия Франции и США в Нагорном Карабахе

Реджеп Тайип Эрдоган ответил на обвинения в военном присутствии Турции в Нагорном Карабахе. Президент страны в прямом эфире обвинил США и Францию в агрессивных действиях против мусульманского мира. Досталось и лидеру Пятой Республики Эммануэлю Макрону. После его недавних требований от Эрдогана изменить политический курс страны, лидер Турции в выражениях не скупился. В частности, он сказал, что Макрона преследуют навязчивые мысли об исламской угрозе и посоветовал ему обратиться к психотерапевту.

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