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Лидерство Майе Санду в первом туре выборов обеспечили мигранты в западных странах. Молдова готовится ко второму туру
В Молдове сегодня день тишины. Завтра избиратели во втором туре определят курс страны на ближайшие годы. На пост президента претендуют действующий глава государства Игорь Додон и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.
Накануне в центре Кишинева на митинг в поддержку Додона собрались сотни его сторонников. К слову, в первом туре по голосам, отданным внутри страны, действующий президент, как и ожидалось, был фаворитом. Однако затем с 3 % перевеса вперед неожиданно вырвалась Санду. Лидерство ей обеспечили молдавские мигранты в западных странах. Т.е. судьбу первого тура в Молдове решили те, кто в стране не проживает.
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