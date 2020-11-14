Лидерство Майе Санду в первом туре выборов обеспечили мигранты в западных странах. Молдова готовится ко второму туру

В Молдове сегодня день тишины . Завтра избиратели во втором туре определят курс страны на ближайшие годы. На пост президента претендуют действующий глава государства Игорь Додон и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

Накануне в центре Кишинева на митинг в поддержку Додона собрались сотни его сторонников. К слову, в первом туре по голосам, отданным внутри страны, действующий президент, как и ожидалось, был фаворитом. Однако затем с 3 % перевеса вперед неожиданно вырвалась Санду. Лидерство ей обеспечили молдавские мигранты в западных странах. Т.е. судьбу первого тура в Молдове решили те, кто в стране не проживает.