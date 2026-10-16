Лидеры ЕС не договорились по бюджету на 2028-2034 годы

Лидеры стран ЕС не смогли договориться по бюджету Евросоюза на 2028-2034 годы. Более того, отменили пресс-конференцию после провала дискуссии.

Причиной стали острые разногласия между донорами и бенефициарами. Государства блока расходятся по ключевым вопросам: общему объему бюджета, направлениям расходов и источникам финансирования.

Предложение Еврокомиссии о бюджете в 1,76 трлн евро отклонили. Попытка сократить бюджет на 140 млрд евро также не нашла поддержки.

На саммите не были достигнуты и какие-либо решения по вопросам энергетики, несмотря на то, что европейцы сталкиваются с резким ростом цен.