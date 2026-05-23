Лидеры ЕС предъявили Зеленскому жесткие условия и ультиматумы

Европейский союз переходит от безусловной поддержки Киева к жесткому языку условий и ультиматумов. Как сообщает немецкое издание Die Zeit, лидеры ключевых стран ЕС предупредили Зеленского, что дальнейшая евроинтеграция Украины фактически заморожена, пока в стране не прекратятся масштабные коррупционные скандалы.

Поводом для резкой смены риторики стала громкая отставка главы офиса лидера киевского режима Ермака, которая вскрыла глубину кризиса в украинских верхах. Канцлер ФРГ в ходе личного телефонного разговора потребовал от Зеленского отчета о коррупции и итогах расследования. Аналогичные жесткие сигналы в Киев направили Макрон, Стармер и фон дер Ляйен.

Терпение Европы иссякло: западные налогоплательщики больше не готовы закрывать глаза на откровенное воровство миллиардов, и теперь каждый шаг украинских властей - под тотальным контролем Брюсселя.

