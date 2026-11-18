Внимание всего мира приковано к китайскому Шэньчжэню, где стартовал саммит АТЭС.

18 ноября многочисленные камеры запечатлели историческое рукопожатие - Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин пожали друг другу руки и кратко пообщались "на ногах".

Ожидается, что 19 ноября в трехстороннем формате лидеры обсудят широкий спектр тем. Правда, повестка еще не согласована до конца, и переговорщики могут поднять любые вопросы относительно сотрудничества ведущих держав. Вряд ли обойдется без дискуссии по украинскому вопросу, отмечают наблюдатели.