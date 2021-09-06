Лидеры движения "Талибан" установили полный контроль над мятежной провинцией Панджшер

Однако фронт сопротивления продолжает утверждать, что сохраняет свои стратегические позиции и готовится к тактике партизанской войны.

В гражданской сфере правительство "Талибана" придерживается своих обещаний. В Кабуле налажена полноценная работа банков, открылись магазины. Возобновляются авиаперелеты внутри страны. Продолжается и процесс формирования переходного правительства. Его собираются представить на этой неделе. На мероприятие по случаю объявления состава приглашены представители России, Турции, Китая, Ирана, Пакистана и Катара.