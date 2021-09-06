3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Лидеры движения "Талибан" установили полный контроль над мятежной провинцией Панджшер
Лидеры движения "Талибан" провозгласили прекращение военных действий на всей территории Афганистана, установив полный контроль над мятежной провинцией Панджшер.
Однако фронт сопротивления продолжает утверждать, что сохраняет свои стратегические позиции и готовится к тактике партизанской войны.
В гражданской сфере правительство "Талибана" придерживается своих обещаний. В Кабуле налажена полноценная работа банков, открылись магазины. Возобновляются авиаперелеты внутри страны. Продолжается и процесс формирования переходного правительства. Его собираются представить на этой неделе. На мероприятие по случаю объявления состава приглашены представители России, Турции, Китая, Ирана, Пакистана и Катара.
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов