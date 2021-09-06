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Лидеры движения "Талибан" установили полный контроль над мятежной провинцией Панджшер

Лидеры движения "Талибан" провозгласили прекращение военных действий на всей территории Афганистана, установив полный контроль над мятежной провинцией Панджшер.

Однако фронт сопротивления продолжает утверждать, что сохраняет свои стратегические позиции и готовится к тактике партизанской войны.

В гражданской сфере правительство "Талибана" придерживается своих обещаний. В Кабуле налажена полноценная работа банков, открылись магазины. Возобновляются авиаперелеты внутри страны. Продолжается и процесс формирования переходного правительства. Его собираются представить на этой неделе. На мероприятие по случаю объявления состава приглашены представители России, Турции, Китая, Ирана, Пакистана и Катара.

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