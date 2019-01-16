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Лидеры ЕС могут продлить срок выхода Великобритании из блока
Прощаются, но не уходят. Лидеры ЕС могут продлить срок выхода Великобритании из блока, если Лондон предоставит веские основания для этого. Правда пока Великобритания не просила об этом. Под вопросом и перспективы "мягкого"выхода Соединенного Королевства после вчерашнего катастрофического провала договора правительства Терезы Мэй и Брюсселя. Впервые в истории более 400 членов парламента отклонили законопроект. И сейчас возможен целый ряд сценариев развития событий: от проведения повторного референдума и внеочередных повторных выборов до выхода страны из ЕС без сделки. Сейчас Терезу Мэй ожидает голосование по вопросу о доверии правительства премьер-министра. Если ей удастся сохранить кресло, то уже завтра она начнет консультации с лидерами парламентских фракций о возможных условиях нового соглашения по Брекситу, которое потом можно будет предложить Брюсселю.
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