Прощаются, но не уходят. Лидеры ЕС могут продлить срок выхода Великобритании из блока, если Лондон предоставит веские основания для этого. Правда пока Великобритания не просила об этом. Под вопросом и перспективы "мягкого"выхода Соединенного Королевства после вчерашнего катастрофического провала договора правительства Терезы Мэй и Брюсселя. Впервые в истории более 400 членов парламента отклонили законопроект. И сейчас возможен целый ряд сценариев развития событий: от проведения повторного референдума и внеочередных повторных выборов до выхода страны из ЕС без сделки. Сейчас Терезу Мэй ожидает голосование по вопросу о доверии правительства премьер-министра. Если ей удастся сохранить кресло, то уже завтра она начнет консультации с лидерами парламентских фракций о возможных условиях нового соглашения по Брекситу, которое потом можно будет предложить Брюсселю.

