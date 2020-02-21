Лидеры ЕС пока не достигли договоренности по бюджету

Работа внеочередного саммита будет возобновлена сегодня. Главы государств и правительств в ближайшие дни попытаются согласовать подход к общим расходам на ближайшие семь лет. Часть стран надеется их увеличить, часть - сократить. Из-за Брексита ежегодно бюджет ЕС не будет получать 11 миллиардов евро. Наибольшие разногласия, как и в прошлые годы, вызывает финансирование общей сельскохозяйственной политики. Близ места встреч европейские фермеры провели демонстрацию за сохранение и увеличение субсидий своей отрасли.