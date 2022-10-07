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Лидеры ЕС приняли восьмой пакет антироссийских санкций и обрекли мерзнуть и голодать себя же
Принятие восьмого пакета антироссийских санкций лидеры стран ЕС преподносят как пример европейского единства.
В Праге завершается двухдневный саммит новой неформальной организации - Европейского политического сообщества. Кроме 27-ми стран Евросоюза, в нем участвуют еще 17 ближних и дальних соседей - вроде бы и с Европой, но без обязательств ради группового фото и заявлений в угоду Брюсселю.
Впрочем саммит проходит в духе сохраняющихся евроразногласий. Сербию осуждают за отказ от участия в санкциях, Венгрии ставят на вид "антидемократизм", Италии - "постфашизм". И тем не менее ЕС заявляет о необходимости давления на Россию и обещает справиться с критической ситуацией на энергорынке.
Важный ключевой сигнал для энергетических рынков. Мы даем понять, что больше не приемлем эти цены. Мы не будем продолжать платить за эти манипуляции на рынке. А важный сигнал для нашего населения, для наших компаний - мы собираемся решить проблему в корне.
На решение установить потолок цен для российской нефти ЕС уже получил оперативный ответ. Главные экспортеры из ОПЕК+ сократят добычу сразу на 2 миллиона баррелей в сутки. Это обеспечит поддержание хорошей цены, но и ее умеренный рост даже на фоне рецессии.
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