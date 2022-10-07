Лидеры ЕС приняли восьмой пакет антироссийских санкций и обрекли мерзнуть и голодать себя же

Важный ключевой сигнал для энергетических рынков. Мы даем понять, что больше не приемлем эти цены. Мы не будем продолжать платить за эти манипуляции на рынке. А важный сигнал для нашего населения, для наших компаний - мы собираемся решить проблему в корне.