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Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии посетили пригород Киева
Квартет европейских путешественников прибыл в Украину. Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии посетили сегодня пригород Киева, где позировали для европейских и американских телекамер с озабоченными лицами. Все ради ЕС: таким образом политики хотят оправдаться перед своими гражданами. Ведь обычные люди уже давно интересуются: действительно ли их налоги помогают Украине? Впрочем, после того, как картинка для СМИ была сделана, гости перешли в переговорный, а далее и в неформальный формат. По неофициальным данным, долгожданный официальный прием будет отменным на десять миллионов гривен, что вполне соответствует уровню актуальных цен на нефть и газ для Европы.
Ответную коврижку Киеву от Брюсселя обещают завтра. Еврокомиссия планировала предоставить выводы о перспективе членства Украины в ЕС. До сих пор единства по этому вопросу среди членов Евросоюза нет. Призрачность шансов понимают и в Киеве, но признавать этого не хотят. В Кремле выразили надежду, что западные лидеры не будут концентрироваться лишь на "поддержке" Киева путем накачивания его оружием. Это только продлит страдания людей и нанесет стране новый ущерб. Остро передал суть украинского визита зарубежных гостей зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев: "Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, - домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают".
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