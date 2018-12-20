Лидеры Каталонии, находясь в испанской тюрьме, смогут обратится в Европейский суд

Четверо каталонских политиков, которые находятся в тюрьме Мадрида, прекращают голодовку. Политики добились своего - их жалобы на нарушение конституционных прав рассмотрят в Европейском суде.

Напомним, Мадрид обвинил правительство Карлоса Пучдемона в растрате 8 миллионов евро на референдум о независимости Каталонии. По мнению прокурора, ответственность за растрату несут 17 человек. Главным же виновником считают самого Пучдемона. Из-за плебисцита о выходе региона из состава королевства отношения между Мадридом и Барселоной остаются напряженными.