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Лидеры Каталонии, находясь в испанской тюрьме, смогут обратится в Европейский суд
Четверо каталонских политиков, которые находятся в тюрьме Мадрида, прекращают голодовку. Политики добились своего - их жалобы на нарушение конституционных прав рассмотрят в Европейском суде.
Напомним, Мадрид обвинил правительство Карлоса Пучдемона в растрате 8 миллионов евро на референдум о независимости Каталонии. По мнению прокурора, ответственность за растрату несут 17 человек. Главным же виновником считают самого Пучдемона. Из-за плебисцита о выходе региона из состава королевства отношения между Мадридом и Барселоной остаются напряженными.
Тем временем премьер-министр Испании Педро Санчес проводит в Барселоне встречу с главой нынешнего каталонского правительства Кимом Торрой, а завтра там состоится еженедельное заседание Совета министров Испании. Жители автономии готовят акции протеста, в Барселоне усиливают меры безопасности.
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