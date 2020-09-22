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Лидеры планеты призывают к реформе ООН
Юбилейная сессия Генассамблеи запомнится, в частности, новым трендом: призывами к реформированию Организации Объединенных Наций. В частности, федеральный канцлер Ангела Меркель указала на то, что Совбез ООН становится все менее эффективен: самые важные и неотложные решения часто блокируются, используется право вето. Еще радикальнее был президент Турции. Эрдоган призвал Совет Безопасности попросту распустить. Он считает неправильным, что судьбы семи миллиардов землян зависят от позиции только пяти стран, которые являются постоянными членами Совбеза.
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