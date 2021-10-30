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Индия, Бразилия и США - лидеры по заболеваемости коронавирусом
Коронавирусом заразились более 245 миллионов человек. Лидерами по заболеваемости остаются Индия, Бразилия и США. К слову, в Штатах, чтобы снизить темпы роста инфицирования, национальный регулятор разрешил использовать Pfizer для иммунизации детей от 5 до 11 лет.
Ежедневно в Украине фиксируют более 20 тысяч новых случаев. Страна находится в числе европейских лидеров по темпам заболевания.Ухудшает статистику и широкий рынок поддельных сертификатов вакцинации.
В Европе опубликовали список стран, опасных для путешествий из-за эпидситуации. Туристам рекомендуют избегать поездок в Хорватию, Бельгию и Ирландию. Помимо этого, в красной зоне путешественников находятся все страны Прибалтики, Румыния, Нидерланды, часть Норвегии и Чехии.
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