Индия, Бразилия и США - лидеры по заболеваемости коронавирусом

Коронавирусом заразились более 245 миллионов человек. Лидерами по заболеваемости остаются Индия, Бразилия и США. К слову, в Штатах, чтобы снизить темпы роста инфицирования, национальный регулятор разрешил использовать Pfizer для иммунизации детей от 5 до 11 лет.



Ежедневно в Украине фиксируют более 20 тысяч новых случаев. Страна находится в числе европейских лидеров по темпам заболевания.Ухудшает статистику и широкий рынок поддельных сертификатов вакцинации.



В Европе опубликовали список стран, опасных для путешествий из-за эпидситуации. Туристам рекомендуют избегать поездок в Хорватию, Бельгию и Ирландию. Помимо этого, в красной зоне путешественников находятся все страны Прибалтики, Румыния, Нидерланды, часть Норвегии и Чехии.