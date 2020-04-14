Лидеры стран АСЕАН обсуждают совместную работу в борьбе с коронавирусом

Ключевая тема видеоконференции - угроза кризиса экономики. Из-за COVID-19 больше всего страдает сектор услуг. На него приходится свыше трети всего ВВП ассоциации. В ходе переговоров была предложена разработка путей совместного отслеживания контактов и вспышек заболевания. Главы государств подчеркнули важность консолидации общих усилий в борьбе с болезнью.