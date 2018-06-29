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Лидеры стран ЕС пришли к общему соглашению о том, как справиться с миграционным кризисом
Лидеры стран ЕС сегодня рано утром пришли к общему соглашению о том, как справиться с миграционным кризисом. Об этом стало известно менее получаса назад. Ранее сообщалось, что пресс-конференция по итогам 1-го дня саммита ЕС отменена из-за того, что Италия блокировала итоговый документ переговоров. Причина - разногласия по вопросу миграционного кризиса. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что намерен добиться отмены соглашения, согласно которому все обязанности по размещению мигрантов ложатся на ту страну, в которую эти мигранты прибыли.
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