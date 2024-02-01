Лидеры стран ЕС согласовали помощь Украине в размере 50 млрд евро

Лидеры стран ЕС согласовали на саммите в Брюсселе предоставить Украине помощь в размере 50 млрд евро. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Reuters.

"Все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 млрд евро в рамках бюджета ЕС", - написал он.

Шарль Мишель указал на то, что это обеспечит "устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины", а сам ЕС берет на себя "лидерство и ответственность за поддержку Украины".

Отмечается, что соглашение было достигнуто после нескольких недель споров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который в декабре наложил вето на пакет помощи.

В то же время, по данным The Guardian, было достигнуто соглашение о двух компромиссах: через два года Европейская комиссия проведет обзор расходов, по этому поводу будет голосование. Также принята дополнительная мера по механизму выдвижения условий верховенства права.