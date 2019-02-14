Лидеры Турции, Ирана и России проводят переговоры по Сирии

Трехсторонний саммит по Сирии уже открылся. Переговоры проводят лидеры Турции, Ирана и России. Среди основных тем - ситуация в Идлибе, вывод американских войск из арабской республики и формирование комиссии по сирийской конституции.

Борьбу с терроризмом и снижение напряженности в Сирии иранский лидер Хасан Роухани назвал общей целью Москвы, Анкары и Тегерана. А Владимир Путин призвал международные организации помогать сирийским беженцам. Это уже четвертый саммит президентов. Впервые в таком формате они встретились два года назад и также в Сочи.