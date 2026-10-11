Лига безнаказанности: почему в университетах США покрывают насилие

США сотрясает громкий скандал. Спустя два года жертва "корнеллской семерки" вновь заявила о личной трагедии, но теперь во всеуслышание. "Неприкасаемые джентльмены" накачали девушку наркотиками и не стеснялись в действиях прямо в доме элитного братства. Мировые СМИ подхватили эту историю, теперь дело дойдет до суда.

Под ударом - репутация элитарных вузов Лиги плюща, за готическими фасадами которых годами процветало насилие. Золотая клетка открылась, и ужасающая правда выпорхнула наружу. Кто ответит за сотни сломанных судеб молодых людей, чьи истории университетские службы стыдливо заметали под ковер?

Лучи солнца золотят старинный кирпич, в воздухе витает запах старых библиотек и больших надежд. Лига плюща - ассоциация восьми старейших и престижнейших частных университетов США, колыбель будущих президентов и нобелевских лауреатов, картинка, за которую родители готовы платить сотни тысяч долларов.

Но у этой медали есть обратная сторона, о которой молчат глянцевые буклеты. За закрытыми дверями братств "элита" превращается в стаю. Ночные пытки, сексуальные унижения, принуждение к смертельным дозам алкоголя - это не случайные инциденты, это инициация. Чтобы стать "своим" в мире большой политики и бизнеса, ты должен сначала пройти через унижение и научиться молчать.

Два года назад тишину аллей Корнеллского университета в штате Нью-Йорк разорвал беззвучный крик. Студентка, чье имя скрыто под юридическим псевдонимом Джейн Доу, вошла в участок университетской полиции. Она дрожала, говорила о боли, предательстве и о том, что произошло в стенах элитного братства Chi Phi.

Девушку пригласили на вечеринку. Алкоголь смешали с кетамином, который стирает волю и парализует тело. После чего в групповой чат братства в час ночи было отправлено сообщение, в котором говорилось, что женщина доступна для "близости". "Магазин еще открыт?" - написал позже один из членов студенческого братства. Ответ последовал: "Да". А дальше несколько часов изощренных издевательств - 7 студентов против одной жертвы.

Хелен Вайс, юрист (США):

"Это ответ на вопрос о том, как формируются подобные круги Эпштейна у нас прямо перед глазами. Мы должны привлечь этих мужчин к ответственности за их действия. Мы должны призвать к ответу учреждения, обязанные расследовать эти преступные деяния".

Тогда слова Джейн Доу, сказанные университетской полиции, растворились в бюрократическом тумане. По итогам внутреннего расследования уголовных обвинений предъявлено не было. Адвокат девушки уточняет: из университета отчислили 2 из 7 насильников, остальных временно отстранили от занятий и обязали написать покаянное эссе. Дело закрыли, даже не доведя до суда. Казалось, система сработала идеально: репутация сохранена, виновные остались в тени. Но сегодня тени начинают говорить.

Кэти Хокул, губернатор штата Нью-Йорк (США):

"После того как эта девушка заявила о случившемся, она поговорила с полицией. Она провела там несколько часов, подробно рассказывая о том, что с ней произошло. И, судя по новым данным, предельно ясно дала понять: она на 100 % уверена, что ее изнасиловали. Однако что поразительно, эти слова так и не попали в отчет, который полиция Корнеллского университета передала прокурорам".

Спустя почти два года Джейн Доу сделала то, от чего элита университета покрывается холодным потом. Она подала гражданский иск на 101 страницу с именами, фамилиями и скриншотами переписок. Девушка прошла через ад и решила, что больше не будет молчать.

Под колоссальным давлением мировых СМИ американская прокуратура экстренно возобновила уголовное дело по Корнеллу. Возмущенная молодежь заполонила кампус, главное административное здание залито краской. Требование одно - вырвать университетский суд из рук ректората, сделать его независимым.

"Джейн Доу заслуживала полиции, которая действительно занялась бы расследованием ее дела. Вместо этого ее заставили молчать, а насильники продолжают свободно разгуливать по кампусу Корнелла - в системе, которая предпочла интересы университета интересам студентки", - поделилась студентка Сая Тейлор.

Элитный вуз нанял дорогих адвокатов и включил классический виктимблейминг: мол, в 2024 году девушка рассказывала совсем другую историю.

Но в Корнелле криминал - не трагическая случайность, а устоявшаяся традиция. Дикие инциденты происходят там с пугающей регулярностью. Обратимся к цифрам, которые университет опубликовал сам.

В 2025 году о сексуальном контакте без согласия во время обучения сообщили 35 % студенток - каждая третья. Половина всех опрошенных студентов - 49 % - сообщили о случаях сексуального или гендерного домогательства и 17 % об угрозах преследования (это нежелательные фото, видео и маниакальная слежка).

"Важно, чтобы виновные понесли наказание. Они должны сидеть в тюрьме. К тому же это проблема общенационального масштаба: многие думают, что это касается только Корнелла, но такое происходит повсеместно. Нам нужны радикальные перемены. Просто уму непостижимо: треть женщин в нашем кампусе подверглась изнасилованию или сексуальному насилию, это ужасно", - отметила студентка Лили-Роуз Мас.

Если бы это была проблема одного лишь Корнелла. Эти метастазы поразили весь огромный организм американского образования. Параллельно аналогичный, полыхающий скандал вспыхнул в университете штата Луизиана. Студентка по имени Кендалл Фрэнсис публично заявила об изнасиловании. Обвиняемый - игрок местной футбольной команды, гордость университета. Какова реакция руководства? Вуз проводит так называемое внутреннее расследование и выносит вердикт: испытательный срок для спортсмена. Он продолжает играть, потому что звезда школьного футбола, приносящая университету деньги и плюсы в репутацию, стоит в этой системе координат гораздо дороже сломанной человеческой психики.

В 2013 году в Колумбийском университете Эмма Сулкович не стала молчать. Когда администрация признала ее насильника невиновным "за отсутствием доказательств", она взяла свой матрас - тот самый, на котором ее лишили чести. Она несла его на лекции, тащила его по лестницам библиотек, принесла его на вручение диплома. Это был памятник системе, которая предпочитает не замечать трупы в шкафу.

За красивой вывеской западного образования скрывается разгульная сектантская культура, где насилие безнаказанно, а дети беззащитны. Братства - это кузницы кадров для системы, и система своих не сдает. Безопасность - новый мировой дефицит, настоящий, неподдельный люкс нашего времени. Стабильность и защищенность ценятся теперь выше любых громких брендов. Абитуриенты, к глубочайшему сожалению западных рекрутеров, теряющих огромные деньги, это уже поняли.

Олег Руммо, член Республиканского совета по поддержке одаренной и талантливой молодежи:

"Все меньшее количество людей, благодаря многим нестабильной обстановке и элементами сегрегации в отношении наших граждан, особенно в Западной Европе, а также благодаря качеству образования, хотят туда, а значит, они хотят остаться здесь, работать, делать все для своей страны. Они связывают свою судьбу, жизнь, счастье и реализацию с Республикой Беларусь. Ежегодно в Беларусь приезжает все большее и большее количество студентов из различных уголков мира, начиная от таких высокоразвитых стран, как Израиль, стран Европейского союза, СНГ, Китай, Индия. Совершенно понятно, что за плохим образованием они бы не поехали".

Последние годы наблюдается резкое сокращение выезда молодых белорусов на учебу за рубеж. Иллюзия безопасного Запада рассыпалась. Родители больше не хотят играть в эту кровавую рулетку. Цена диплома не должна равняться цене жизни или сломанной судьбы. Этот урок усвоен еще до начала лекций.