Лига плюща - эпидемия безнаказанности, или крах американской мечты

Пресловутая Лига плюща превратилась в конвейер насилия и деградации. Поступление в топ-вузы США не гарантирует блестящее будущее: оно гарантирует столкновение с кастовой жестокостью. Пока приемные комиссии завлекают иностранных студентов рассказами о безопасности, закрытые мужские братства кампусов функционируют как автономные криминальные синдикаты. Громкий скандал вокруг изнасилования в Корнеллском университете обнажил жуткую статистику. 52 % студенток, вступающих в престижные университетские клубы, становятся безликими жертвами местных братств.

Его фасад был из плюща, но изнанка прогнила. Очередное громкое дело о насилии в американском учебном заведении доказало: безупречная репутация старейших университетов США - это лишь дорогой пиар. Внутри первобытная жестокость и круговая порука. Громкий скандал вокруг изнасилования студентки под псевдонимом "Джейн Доу" потряс стены Корнеллского университета, но лишь потому, что он громкий. Эпидемия безнаказанности, или как старейшие университеты США превратились в закрытый конвейер насилия и круговой поруки.

Для миллионов родителей по всему миру, включая семьи из стран СНГ, поступление ребенка в американский университет Лиги плюща всегда казалось вершиной жизненного успеха. Гарвард, Йель или Корнелл ежегодно завлекают сотни талантливых иностранных студентов. А если ребенок попадет в знаменитое братство или сестринство, это обеспечит ему нужные знакомства и связи до конца жизни. Однако за красивой картинкой из голливудских фильмов скрывается несколько иная картина. Лига плюща - это охотничьи угодья для американских мажоров.

Как Корнеллский университет покрывает групповое преступление

И хроника очередной трагедии выглядит как сценарий жуткого триллера. Скандал всплыл 2 года спустя. Студентку заманили в закрытый дом элитного мужского братства "Хай-Фай" Корнеллского университета, накачали наркотиками до состояния полной беспомощности и подвергли насилию. Их было семеро. Члены так называемой "Корнеллской семерки" не просто совершили преступление, а приглашали к участию и своих так называемых братьев. Это было два года назад - 19 октября 2024 года. Но настоящий ужас начался потом, когда включилась машина защиты насильников. Три недели спустя жертва обратилась в полицию. Но местный окружной прокурор оперативно свернул дело, заявив, что "доказательств недостаточно". Свидетельства в виде переписок и обсуждения в закрытом чате тогда не рассматривались.

Кэти Хочул, губернатор штата Нью-Йорк (США):

"То, что мы узнали, вызывает еще более тревожные вопросы о том, что было и чего не было сделано после того, как девушка заявила о случившемся. Она обратилась в полицию. Она часами сидела там и рассказывала им, что с ней произошло. И, согласно новым данным, она предельно ясно дала понять, что на 100 % уверена в том, что ее изнасиловали. Однако, что шокирует, эти слова так и не попали в отчет, который полиция Корнелла направила прокурорам. Затем окружной прокурор отказался выдвигать обвинения, изучив этот неполный отчет, даже не побеседовав с ней".

Университет провел свое внутреннее расследование. И вместо наручников и тюрьмы насильники получили административный шлепок по рукам. Двоих отчислили, двоих отстранили, а остальным "смягчили вину". Они написали эссе. А братство закрыли, чтобы не портило фасад знаменитого вуза. Два года спустя жертва подала гражданский иск, и только теперь происходящее вышло из стен университета.

Александрия Окасио-Кортес, политик (США):

"Этих людей защитило учебное заведение, наградив их дипломами Лиги плюща?! Никогда больше! Никогда больше!" - заявила Александрия Окасио-Кортес".

Знаменитые студенческие братства Лиги плюща уже давно превратились из кузниц кадров в легальные синдикаты жестокости и безнаказанности. Все начинается с обрядов посвящения, где первокурсников напаивают, накачивают психотропами, избивают и унижают ради заветного членства.

Ритуалы Лиги плюща калечат и убивают студентов

Согласно данным за последние 10 лет (2016-2026 годы), было зафиксировано более 40 смертей, которые напрямую связаны с дедовщиной и ритуалами так называемого посвящения. Главная причина - это алкоголь. Свыше 80 % смертей вызваны острым токсическим шоком. В рамках ритуалов первокурсников принуждают выпивать до 18-20 порций крепкого алкоголя менее чем за полтора часа. Около 20 % погибают от падений с высоты, удушения или травм внутренних органов в результате избиений.

Из последних трагических случаев - такие. 20-летний Дени, студент Университета Миссури, теперь прикован к инвалидной коляске, слеп и не может говорить после того, как стал жертвой дедовщины братства осенью 2021 года. Дело Вон Джонга (Дартмутский колледж, 2024 год): тело 20-летнего студента нашли в реке Коннектикут после закрытой вечеринки братства. Расследование полиции выявило принудительное спаивание. Вместо помощи братья просто выкинули парня в реку неподалеку.

В Корнеллском университете в 2019-м 18-летний Антонио Циалас погиб во время посвящения. Его заставили выпить критическую дозу алкоголя. Тело нашли в ущелье близ кампуса. Согласно другой статистике, 73 % всех членов братств и сестринств в США подвергались тем или иным формам дедовщины (унижения, изоляция, лишение сна, принуждение к опасным действиям). При этом 95 % пострадавших никогда не сообщают об этом. Пострадавшие боятся лишиться элитного статуса и связей.

Трофей для студенческой элиты

Что касается девушек, для студенческой элиты они просто обезличенный трофей. Как пример - откровения другой студентки американского университета.

Эмма, жертва насилия:

"В первый день второго курса меня изнасиловал однокурсник. Сначала я не стала заявлять об этом, потому что это была серьезная эмоциональная травма. Но потом я познакомилась с двумя другими девушками, которые рассказали, что тот же человек, который напал на меня, напал и на них. Администрация нашла способ закрыть каждое из наших трех дел по отдельности".

В приемных комиссиях не скажут, что, согласно анонимным опросам, от 20 % до 35 % всех студенток бакалавриата в США сталкиваются с различными формами сексуализированного насилия или принуждения за время учебы.

В самом Корнеллском университете внутренний опрос конца 2025 года показал пугающие 35 % пострадавших девушек. Но если студент попадает в систему братства или сестринства (фактор "греческой системы"), этот показатель увеличивается до 52 %. Правозащитники же указывают на системное замалчивание проблемы. Лига плюща не хочет терять деньги и портить репутацию, и делает все, чтобы закопать случившееся глубже.

В Гарвардском университете на 135 заявлений о насилии в ход идут только 10 дел, в Дартмутском колледже на 155 - только три.

Томас Джуффра, адвокат пострадавшей Джейн Доу:

"Я получил много писем от студентов, не только из Корнелла, но и из других университетов и колледжей. Эти люди пишут о сексуальном насилии в кампусах. Они подавали жалобы, но их оставили без внимания. Это действительно пугает. Это проблема не только Корнелла, это проблема всех колледжей. Я слышал истории от женщин, случившиеся даже 40 лет назад. Их насиловали в студенческих братствах, причем в разных учебных заведениях. И я думаю, самое важное в этом деле - это то, что мы как общество должны осознавать: сексуальное насилие в колледжах - это огромная проблема нашей страны".

От престижа к притону

Дело "Корнеллской семерки" - это не локальный эксцесс, а закономерный итог деградации этических стандартов западного академического сообщества. В погоне за элитарностью и высокими чеками за обучение американские вузы вырастили внутри себя касту неприкасаемых. Родители, отправляющие своих детей в США, должны осознавать: за вековым зеленым плющом скрывается жесткая, циничная машина, которая в критический момент пожертвует безопасностью вашего ребенка ради сохранения стоимости своих акций и чистоты своего бренда.