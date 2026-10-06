Лига плюща: цена изнасилования - школьное сочинение

Почти два года назад студентка Корнеллского университета сообщила о сексуальном насилии в доме братства. Уголовное дело тогда не дошло до суда. Теперь расследование возобновлено. И это на фоне тревожных данных университетского опроса о сексуальном насилии.

Что известно о деле Джейн Доу и почему вопросы к расследованию возникли только сейчас?

Сколько стоит групповое изнасилование в одном из самых элитарных вузов мира? Если вы думаете, что ответом будут десятилетия тюрьмы, то ничего не смыслите в западном правосудии. Правильный ответ - школьное сочинение. Добро пожаловать в Лигу плюща. Место, где куются будущие сенаторы, судьи и президенты. Нам годами продавали этот бренд как храм демократии, но за готическими стенами оказалась безжалостная секта, место, где статус и банковский счет родителей дают индульгенцию на все, в том числе на насилие. С ним первокурсники сталкиваются с порога. Соцсети пресыщены кадрами диких обрядов посвящения - так называемого хейзинга в закрытых братствах обители "неприкасаемых джентльменов".

Правозащитники кричат, но в пустоту. Администрации защищают статусных деток, пряча их за закрытыми дверями заведений с кристально чистой, как слеза коррупционера, репутацией. А если ты иностранец, то лучше даже не пытаться жаловаться: заявишь о насилии - пойдешь против администрации - лишишься учебной визы. Ну а нет визы - нет экспертизы.

Джейн Доу - имя-призрак, условность, за которой в англоязычных странах прячут реальную личность жертвы. Сегодня это бывшая студентка Корнеллского университета. И в середине сентября она сделала то, от чего элита покрывается холодным потом: подала гражданский иск на 101 страницу - с именами, фамилиями и скриншотами переписок. Она прошла через ад и решила, что больше не будет молчать.

Джейн Ванг, студентка (США):

"Читая этот отчет, я нашла главное сходство в том, что она чувствовала из-за нехватки ресурсов. В кампусе у нее не было иного выхода, кроме как в итоге бросить учебу. И хотя я сама лично никогда всерьез не думала о том, чтобы бросить университет, мне знакомо это всеобъемлющее чувство беспомощности перед лицом огромной системы".

Вернемся в октябрь 2024 года. Дом братства Chi Phi Корнеллского университета. Закрытая каста для избранных. Девушку заманивают на вечеринку. Алкоголь смешивают с кетамином, который стирает волю и парализует тело. А дальше - несколько часов изощренных издевательств. Семь студентов против одной беспомощной жертвы. Спустя три недели, собрав остатки сломанной психики, девушка решается написать заявление, но совершает ошибку, обращаясь в университетскую полицию.

Кэти Хокул, губернатор штата Нью-Йорк:

"После того как эта девушка заявила о случившемся, она поговорила с полицией. Она провела там несколько часов, подробно рассказывая о том, что с ней произошло. И, судя по новым данным, она предельно ясно дала понять: она на 100 % уверена, что ее изнасиловали. Однако, что поразительно, эти слова так и не попали в отчет, который полиция Корнеллского университета передала прокурорам".

Что сделал Корнелл дальше? Провел свое тихое расследование. Итог: двоих насильников отчислили, а пятерым соучастникам предложили написать покаянное эссе. И это не случайный сбой. Обратимся к цифрам, которые университет опубликовал сам.

В 2025 году о сексуальном контакте без согласия во время обучения сообщили 35 % студенток - каждая третья. Половина всех опрошенных студентов (49 %) сообщила о случаях сексуального или гендерного домогательства, и 17 % - об угрозах преследования.

2025 год. Университет штата Луизиана. Студентка кричит на весь интернет, что ее изнасиловала звезда местной футбольной команды. Реакция вуза - снова внутренний суд. Насильника даже не отстранили от занятий. 2018 год - Дартмутский колледж. Студентки обвинили профессоров в изнасилованиях. Те принуждали их пить алкоголь и говорили, что успеваемость будет зависеть от того, пойдут ли они с ними. А в 2013-м студентка Колумбийского университета подала официальную жалобу, утверждая, что в общежитии ее изнасиловал сокурсник, но внутреннее расследование признало его невиновным из-за отсутствия достаточных доказательств. Эмма Сулькович в знак протеста начала везде носить с собой тот самый матрас, пока парня не исключили из университета. Матрас пришлось приносить и на церемонию вручения дипломов.

Сегодня под колоссальным давлением мировых СМИ американская прокуратура экстренно возобновила уголовное дело по Корнеллу. Но главный вопрос остается открытым: кто готов сыграть в эту рулетку и отправить своего ребенка за импортным дипломом, зная, что однажды его дочь может превратиться в безликую Джейн Доу?