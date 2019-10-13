Лига арабских государств призывает Турцию прекратить военную операцию "Источник мира"

В топе международных новостей на неделе как раз те самые, что связаны с безопасностью. И не только европейской. Лига арабских государств призывает Турцию без промедления прекратить военную операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии. По последним данным, по обе стороны границы погибли около 50 мирных жителей. Усиливается гуманитарный кризис. Свыше 100 тысяч человек покидают районы активных боевых действий.



Тем временем в Старом Свете... Глава Министерства юстиции ФРГ Кристина Ламбрехт выступает за последовательное преследование по закону правоэкстремистов. Она обеспокоена ростом антисемитских атак и отмечает, что теракт в Галле стал печальной низшей точкой долгосрочной тенденции. 9 октября у синагоги прогремели выстрелы. Были убиты два человека. А перед этим злоумышленник пытался проникнуть в синагогу, где по случаю праздника Йом-Киппур в этот момент находился 51 человек. Нападавший вел прямую трансляцию в интернете.



Ну и для полноты картины не хватает еще и оперативной сводки с морских просторов. Подвергшийся в пятницу нападению иранский нефтяной танкер "Сабити" вернется в Иран через 9 или 10 дней. Об этом рассказали в Национальной танкерной компании Ирана. Иранская сторона полагает, что произошедшее могло быть террористической атакой.



Государственное телевидение со ссылкой на представителей Национальной танкерной компании Ирана сообщило, что в судно попали две ракеты. В результате, как сообщается, были повреждены два нефтяных резервуара, нефть попала в Красное море. Судно, находившееся в этот момент неподалеку от саудовского порта, серьезно пострадало и загорелось. Иран продолжает изучать обстоятельства произошедшего и вести расследование.



Как тут не вспомнить, что меньше месяца назад дронами были атакованы заводы крупнейшей саудовской компании "Арамко". Это привело к сбою нефтедобычи королевства. Цены на нефть сразу подскочили на 20 процентов. А до этого два танкера, принадлежащие норвежской и японской компаниям, потерпели бедствие в Оманском заливе.



