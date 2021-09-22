Лихие 90-е в Украине: на первого советника Зеленского совершено покушение

А эта новость с оттенком из лихих 1990-х. На первого советника Зеленского - Сергея Шефира - совершено покушение. Его машину обстреляли неизвестные, подтвердило МВД Украины. Один из свидетелей рассказал, что видел две машины - впереди и позади Audi Шефира. По авто было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия. Известно, что сам советник не пострадал, а вот водитель получил три огнестрельных ранения и находится в реанимации.

"Слуги народа" уже выдвигают свои версии случившегося: месть контрабандистов, борьба олигархов и конечно же, не могут обойтись и без пресловутого российского следа. Зеленский пообещал дать "сильный ответ".Кто стоит за этим покушением - внутренние силы или внешние, он откровенно не знает. Но назвал нападение на Шефира "мандатом на перемены в Украине". Но до сих пор в его Украине целый ряд громких убийств журналистов и общественных деятелей не раскрыт.Интересно, повезет ли со следствием комику из “Квартала-95”. Эксперты не раздумывая отвечают.

