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Лихие 90-е в Украине: на первого советника Зеленского совершено покушение
А эта новость с оттенком из лихих 1990-х. На первого советника Зеленского - Сергея Шефира - совершено покушение. Его машину обстреляли неизвестные, подтвердило МВД Украины. Один из свидетелей рассказал, что видел две машины - впереди и позади Audi Шефира. По авто было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия. Известно, что сам советник не пострадал, а вот водитель получил три огнестрельных ранения и находится в реанимации.
"Слуги народа" уже выдвигают свои версии случившегося: месть контрабандистов, борьба олигархов и конечно же, не могут обойтись и без пресловутого российского следа. Зеленский пообещал дать "сильный ответ".Кто стоит за этим покушением - внутренние силы или внешние, он откровенно не знает. Но назвал нападение на Шефира "мандатом на перемены в Украине". Но до сих пор в его Украине целый ряд громких убийств журналистов и общественных деятелей не раскрыт.Интересно, повезет ли со следствием комику из “Квартала-95”. Эксперты не раздумывая отвечают.
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