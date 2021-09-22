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Лихие 90-е в Украине: произошло покушение на советника В. Зеленского
Эти события будто возвращают нас в лихие 90-е. В Украине на первого советника Зеленского - Сергея Шефира - совершено покушение. Его машину обстреляли неизвестные. Это подтвердило МВД Украины. По авто было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия. Известно, что сам советник не пострадал, а вот водитель получил три огнестрельных ранения и находится в реанимации.
Сам факт покушения может сыграть сторонникам президента в Раде на руку. Заказчиками можно называть всех оппонентов Зеленского и проталкивать под шумок нужные законы. "Слуги народа" уже выдвигают свои версии: месть контрабандистов, борьба олигархов и пресловутый российский след. Сам Зеленский пока не знает, кто стоит за этим покушением - внутренние силы или внешние. Назвал нападение на Шефира "мандатом на перемены в Украине". При этом в стране целый ряд громких убийств журналистов и общественных деятелей до сих пор не раскрыт.
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