Журналист и общественный деятель Линдерман сидит в рижской тюрьме

Среди ночи к нему пришли более 10 сотрудников службы госбезопасности. Его избили, изолировали в некий тюремный карантин, запретили общение с родственниками, адвокатом. Отказали в медицинской помощи. Это методы самой странной диктатуры, методы тоталитаризма как они есть.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России