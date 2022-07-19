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Журналист и общественный деятель Линдерман сидит в рижской тюрьме

Журналист и общественный деятель Линдерман сидит в рижской тюрьме

Месяц назад торговые сети отказали неугодным редакциям в распространении газет, рассказал Алексеев.

Остались несколько независимых журналистов. Я, Линдерман… Ну, человек 12, которые работают в свободном режиме.

Линдерман, который среди 12 смелых, сейчас в рижской тюрьме. За инакомыслие. Если кратко, его отношение к специальной военной операции не совпало с официальной. И этого достаточно.

Среди ночи к нему пришли более 10 сотрудников службы госбезопасности. Его избили, изолировали в некий тюремный карантин, запретили общение с родственниками, адвокатом. Отказали в медицинской помощи. Это методы самой странной диктатуры, методы тоталитаризма как они есть.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России

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