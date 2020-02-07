Лиса пробралась в здание парламента Лондона

В парламенте Лондона обнаружился неожиданный гость! В здание пробралась лиса. Как утверждают очевидцы, она спокойно каталась на эскалаторе и успела доехать до 4 этажа, прежде, чем ее поймали сотрудники полиции. Животное усадили в коробку и позже выпустили на волю.



