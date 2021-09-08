Лиса-видеоблогер появилась на Камчатке

Охота за креативным контентом. На Камчатке поселилась лиса-видеоблогер. Для создания креативного контента рыжая похитительница решила позаимствовать видеокамеру у людей. На опубликованных кадрах видно, как плутовка подкралась к устройству, схватила его и радостно понеслась с трофеем. Ждем от лисы новых видеозаписей.