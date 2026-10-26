Лишь 37 % латышей готовы защищать свою страну в случае нападения

У Латвии самый низкий уровень готовности лично защищать свое государство в случае военного нападения среди всех стран Балтии и Финляндии.

Согласно новому исследованию, взять в руки оружие готовы всего 37 % жителей республики. Для сравнения: в Эстонии этот показатель - 45 %, в Литве - 52 %, а в Финляндии защищать страну готовы 64 % граждан - почти вдвое больше.

При этом авторы доклада выявляют парадоксальную тенденцию: большинство латышей рассчитывают, что родину за них будет защищать кто-то другой. Абстрактное вооруженное сопротивление государства поддерживают 2/3 опрошенных.

Эксперты подчеркивают, на упадок патриотизма в Латвии напрямую влияют растущий уровень бедности, недоверие населения к институтам власти и разочарование в обещаниях коллективной безопасности со стороны НАТО.