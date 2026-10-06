Лишь треть американцев доверяет своим СМИ

Американцы перестают верить своим СМИ. Институт общественного мнения Gallup опубликовал свежие данные масштабного исследования.

Согласно ему, лишь 33 % населения Соединенных Штатов сегодня считают, что пресса доносит информацию честно, полно и объективно. Этот показатель стал одним из худших результатов за всю полувековую историю наблюдений.

Социологи констатируют, что доверие к новостям окончательно превратилось в партийный инструмент. Если среди сторонников Демократической партии средствам массовой информации доверяет ровно половина опрошенных, то среди независимых избирателей этот показатель падает до 31 %.

В республиканской же среде уровень доверия к медиагигантам составляет скромные 22 %.

Медиа воспринимаются гражданами как ангажированные участники политической борьбы, что фактически уничтожает институт независимой журналистики.