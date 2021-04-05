Лишь 9 % предпринимателей в Польше планируют нанимать новых сотрудников в 2021 году

Неблагоприятный прогноз для тех, кто решил поработать в Польше. По сообщениям "Польского радио", лишь 9 % предпринимателей в стране планируют нанимать новых сотрудников в этом году. Тем временем 24 % бизнесменов и вовсе планируют сокращать штат. Согласно исследованию "Барометр польского рынка труда", почти половина работодателей считают, что экономический спад в этом году будет большим, чем в 20-м. А по данным главы агентства по трудоустройству Personnel Service, каждый пятый поляк считает, что его положение на рынке труда ухудшится.