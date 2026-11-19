Португалия отказалась передавать Украине дополнительные истребители F-16. Как подчеркнул министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел, эти самолеты важны для защиты собственного воздушного пространства страны.

По словам министра, Португалия не может сокращать авиапарк, необходимый для контроля над сухопутными и морскими границами. Таким образом, Лиссабон не намерен ослаблять собственную оборону ради нужд Киева.

Отказ Португалии отражает общую тенденцию, при которой Киеву становится все труднее добиваться от союзников новых поставок вооружений и систем ПВО.