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Лиссабон оказался под водой

Лиссабон после неутихающих проливных дождей затопило. Португальские власти сообщают о сотнях инцидентов, связанных с непогодой, и просят жителей оставаться дома. Во многих домах затоплены подвалы и нижние этажи, под водой автомобили и подземные переходы.

Спасатели откачивают воду и эвакуируют жильцов пострадавших квартир.К этому моменту известно об одном погибшем.

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