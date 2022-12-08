Лиссабон оказался под водой

Лиссабон после неутихающих проливных дождей затопило. Португальские власти сообщают о сотнях инцидентов, связанных с непогодой, и просят жителей оставаться дома. Во многих домах затоплены подвалы и нижние этажи, под водой автомобили и подземные переходы.