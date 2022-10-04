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Лиственный морской дракон замечен у берегов Австралии - дайверу удалось снять уникальные кадры

Уникальные кадры удалось снять дайверу недалеко от австралийского Мельбурна. Встреча с лиственным морским драконом является исключительной удачей, поскольку эта рыба крайне редка. Причудливый обитатель глубин достигает размером 40 сантиметров. Живет он в удаленных от местообитания человека регионах, ведь дракон очень требователен к чистоте морской воды. Как выводок диковинных рыб оказался у австралийского берега, не известно. Однако человека эти существа не боялись совершенно и, похоже, охотно позировали оператору.

Фото:nationalgeographic.com

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