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Литиевая лихорадка - чилийцы против захвата богатых недр страны иностранными добывающими корпорациями

Неспокойно на улицах Сантьяго. Чилийцы выступают против перспективы захвата богатых недр страны иностранными добывающими корпорациями. Накануне здесь произошли столкновения протестующих с полицией. Для разгона толпы в ход пошли водометы. Не обошлось без пострадавших и арестованных.


  • "Медь, литий и золото должны быть для Чили, для нашего народа, для рабочего класса. Эти богатства должны быть источником дохода для людей, которые населяют эти территории. Иностранные компании не будут заботиться о чистоте окружающей среды, о нашем будущем".

  • "Мы не согласны с тем, что запасы лития на севере Чили отдают в распоряжение транснациональных компаний. Литий должен принадлежать чилийцам".


Если двигатель внутреннего сгорания сделал нефть ключевым товаром мировой экономики, то наращивание производства экологически чистых электромобилей обещает превратить литий в один из стратегических ресурсов. Литиевая лихорадка гонит добывающие компании в самые далекие уголки планеты. В Чили есть еще как минимум 10 солончаков, которые предстоит исследовать на предмет запасов лития.

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