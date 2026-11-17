В Литве пожаловались на проблемы с системой ПВО. Командующий вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас признался, что армия едва не открыла огонь по гражданскому самолету, случайно приняв его за беспилотник. При этом главком признал, что подобные ошибки возможны и в будущем из-за особенностей работы радаров, которые могут путать дроны со стаей птиц.

Для предотвращения инцидентов военные намерены использовать визуальную идентификацию целей с помощью камер и подъема истребителей в воздух.