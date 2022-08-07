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Литовская делегация прибыла на Тайвань

Литовская делегация прибыла на Тайвань

Официальная делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте приехала на Тайвань. Литовцы пробудут на острове пять дней, пишет sb.by.

Целью визита является укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах, отметили во внешнеполитическом ведомстве Тайваня. Литовская делегация планирует встретиться с представителями министерства транспорта и посетит производство электробусов.

Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе открылось официальное представительство Тайваня. В связи с этим китайское внешнеполитическое ведомство выразило властям Литвы протест. Позже КНР в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений с Вильнюсом до уровня поверенного в делах.

Фотоpixabay.com

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