Литовская оппозиция займет большую часть в Сейме, правящая партия лишилась доверия

По-соседски немного обидно нам и за Литву. Там правящая партия (та самая, что тоже рассказывала белорусам про секреты успешной жизни) лишилась доверия у себя в стране.

Об этом вполне красноречиво говорят итоги парламентских выборов. Напомним, победу одержали консерваторы - партия "Союз Отечества - Христианские демократы". Причем отрыв от экс-правящих "зеленых" довольно велик.