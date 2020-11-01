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Литовская оппозиция займет большую часть в Сейме, правящая партия лишилась доверия
По-соседски немного обидно нам и за Литву. Там правящая партия (та самая, что тоже рассказывала белорусам про секреты успешной жизни) лишилась доверия у себя в стране.
Об этом вполне красноречиво говорят итоги парламентских выборов. Напомним, победу одержали консерваторы - партия "Союз Отечества - Христианские демократы". Причем отрыв от экс-правящих "зеленых" довольно велик.
По итогам двух туров консерваторы получили 50 мандатов, тогда как "Союз крестьян и зеленых" - только 32. Сейчас победители планируют объединиться вместе с двумя либеральными партиями. В итоге литовская оппозиция займет 74 места в Сейме - большую часть. А этого хватает для создания правящего блока и коалиционного правительства.
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