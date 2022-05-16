Литовская почта уволит 600 человек и повысит тарифы

Литовская почта увольняет 600 человек и повышает тарифы на свои услуги. Руководство этой структуры заявляет, что речь идет о вынужденных мерах: из-за конфликта с Китаем резко сократилось число посылок и предприятие окончило финансовый год с убытком в 6 с половиной миллионов евро. Нынешний год будет для литовской почты даже более тяжелым, чем прошлый: конфликт с Китаем так и не разрешился, а граждане сокращают количество отправлений из-за дороговизны почтовых услуг. Серьезный кризис переживает также транспортная отрасль Литвы: из-за конфликта с Беларусью и Россией грузооборот железных дорог и Клайпедского порта снизился на 20-25 процентов, что привело к массовым сокращениям в обеих структурах.