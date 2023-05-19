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Литовская промышленность все глубже погружается в кризис
Литовские СМИ сообщают, что промышленность страны все глубже погружается в кризис. В ряде регионов наблюдаются сокращения, кое-где персонал переводят на четырехдневку. От массовых увольнений пока спасает только наступление периода отпусков. Уже через пару месяцев следует ждать резкого роста безработицы. Это подтверждают и соцопросы. Даже в Вильнюсе 15 % респондентов отметили снижение зарплат, а некоторые даже пожаловались на увольнения. По итогам первого квартала в Литве 3-процентное падение ВВП. Для правительства страны эти показатели чреваты отставкой. Увольнение кабинета и новые выборы в парламент тем более вероятны. На днях вскрылась афера с присвоением муниципальных средств. В результате, как сообщают литовские СМИ, рейтинги правительства стремительно падают.
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