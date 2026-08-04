Литовские перевозчики осудили закрытие Латвией последнего КПП с Беларусью

Ассоциация литовских перевозчиков осудила решение латвийского МВД закрыть последний пункт пропуска на общей с Беларусью границе. Она указывает, что поток грузов не пресечется, он просто сместится на запад - на литовские и польские КПП.

Для латвийцев это означает финансовые потери, для перевозчиков вообще дополнительные расходы и неудобства, при этом белорусская сторона никакого ущерба не понесет. Не досчитается Латвия и множества рабочих мест, например, в Латгалии, которая и без того является глубоко депрессивным регионом.

Как заявил глава ассоциации, "безопасность не должна наносить ущерб экономическим интересам". Перевозчики отмечают, что, закрыв 31 июля пункт пропуска "Патерниеки", Латвия оказалась в положении вдовы, которая сама себя высекла.