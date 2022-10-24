3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Литовские демографы: Страна вышла в европейские лидеры по падению рождаемости
Литовские демографы бьют в набат: страна вышла в европейские лидеры по падению рождаемости, и ближайшие преследователи остались далеко за спиной. Только за один 2021 год количество новорожденных снизилось на 28 %. Следующей в рейтинге идет Украина, но и она со своими 24 % от Литвы сильно отстает. В абсолютных цифрах это выглядит как настоящая катастрофа: в 2016-м в стране родилось 28 тысяч детей, в прошлом уже только 23 тысячи, а в этом году хорошо если будет 20 тысяч. Демографы говорят о стремительной депопуляции, она усугубляется еще и массовым выездом населения в Западную Европу. Только в текущем году Литву покинуло уже более 20 тысяч человек.
Фото: pixabay
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов