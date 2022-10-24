Литовские демографы: Страна вышла в европейские лидеры по падению рождаемости

Литовские демографы бьют в набат: страна вышла в европейские лидеры по падению рождаемости, и ближайшие преследователи остались далеко за спиной. Только за один 2021 год количество новорожденных снизилось на 28 %. Следующей в рейтинге идет Украина, но и она со своими 24 % от Литвы сильно отстает. В абсолютных цифрах это выглядит как настоящая катастрофа: в 2016-м в стране родилось 28 тысяч детей, в прошлом уже только 23 тысячи, а в этом году хорошо если будет 20 тысяч. Демографы говорят о стремительной депопуляции, она усугубляется еще и массовым выездом населения в Западную Европу. Только в текущем году Литву покинуло уже более 20 тысяч человек.