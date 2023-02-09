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Литовские фермеры уничтожают молоко в знак протеста

Молочный бунт. Литовские фермеры уничтожают молоко в знак протеста. По словам производителей, закупочные цены на их товар упали почти в два раза. "Молоко в магазине стоит 1,7 евро, а фермер получает лишь 30 центов", - отмечают демонстранты. В соцсетях публикуют кадры того, как продукт выливают прямо на землю.

По данным местных СМИ, стихийные акции протеста недовольные фермеры устраивают возле офисов молокоперерабатывающих заводов и крупных торговых центров. Митингующие разворачивают плакаты "Разрушенная молочная ферма - разрушенная литовская деревня", "Почему потребитель должен платить больше, когда фермер получает меньше всего?" и "Молоко даром только в сказках".

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