Молочный бунт. Литовские фермеры уничтожают молоко в знак протеста. По словам производителей, закупочные цены на их товар упали почти в два раза. "Молоко в магазине стоит 1,7 евро, а фермер получает лишь 30 центов", - отмечают демонстранты. В соцсетях публикуют кадры того, как продукт выливают прямо на землю.