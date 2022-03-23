Представители литовских торговых сетей и оптовых торговцев продовольствием предупредили о неизбежном скором повышении цен на продукты в магазинах. По их расчетам, хлеб подорожает вдвое, а растительное масло до 3 евро, то есть в полтора раза. Обещают также резкий, на 60-70 %, рост цен на мясо и в первую очередь на свинину. Главной причиной таких неблагоприятных для граждан перемен является подорожание топлива: только за последний месяц цены на него взлетели на треть.



Свою лепту вносит также удорожание электричества. Надо сказать, и литовское правительство настойчиво провоцирует инфляционные рекорды. Накануне официальный Вильнюс объявил о намерении отказаться от российских энергоносителей: нефть и газ от других поставщиков обещает очередной виток роста цен.