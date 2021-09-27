Литовские перевозчики уходят из страны

Литовские перевозчики готовятся к эмиграции. Из-за острой нехватки водителей компании отрасли все чаще рассматривают возможность переезда в другие страны, к примеру, в Латвию или Польшу. В особенно сложной ситуации оказались малые предприятия со штатом до 50 человек. Из-за дефицита дальнобойщиков заказы выполняются не вовремя, что ведет к колоссальным убыткам. Ответственность за критическую ситуацию литовские перевозчики возлагают на министерство соцзащиты Литвы.

